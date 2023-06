V Sports reduz participação na SAD do Vitória e deixa de ter qualquer representante na administração para cumprir com regras da UEFA

As palavras, de um lado e de outro, são sucintas. “O fundo V Sports anunciou nesta quinta-feira que reduziu a sua participação na Vitória Sport Clube – Futebol SAD para 29% através da transferência de 17% de ações novamente para o Vitória Sport Clube”, começa por dizer o comunicado do Vitória, publicado no seu site oficial, onde também se pode ler que a V Sports deixa de ter “qualquer representante na administração da SAD” vitoriana.

Tudo de forma a “cumprir com todas as determinações da UEFA” e “assegurar a independência de ambas as sociedades desportivas”, algo também referido numa pequena nota publicada no site do Aston Villa.

A notícia de que a UEFA estaria a investigar clubes com proprietários comuns, com base no artigo 5 sobre a integridade das competições e a propriedade de multi-clubes, terá obrigado a alterações no acordo entre o Vitória e a V Sports, aprovado pelos sócios em inícios de março.

Além de Vitória e Aston Villa, o organismo europeu terá também analisado os casos de AC Milan e Toulouse (detidos pelo RedBird Capital Parteners) e Brighton e Union Saint-Gilloise, ambos propriedade do empresário inglês Tony Bloom.

O artigo 5 dos regulamentos da UEFA diz que nenhum clube “participante numa competição da UEFA pode, direta ou indiretamente, deter participações em outro clube que participe numa competição da UEFA” ou “estar envolvido em qualquer capacidade na administração, gestão e/ou desempenho desportivo de outro clube participante numa competição da UEFA”.

De recordar que Vitória e Aston Villa estão ambos qualificados para as fases preliminares da Liga Conferência. As regras da UEFA dizem que caso o organismo encontre situações de conflito, será a equipa com melhor classificação no seu respetivo campeonato a única autorizada a participar na competição europeia. Neste caso seria o Vitória, que foi 6.º na I Liga, enquanto o Aston Villa foi 7.º na Premier League.

O Vitória remete para sexta-feira mais esclarecimentos sobre esta matéria.