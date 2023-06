Este país não é para treinadores velhos

Quando Vítor Manuel esteve pela última vez num banco da I Liga, aquele Alverca tinha futebolistas como Veríssimo, Peixe, Cajú e Quinzinho. No Sporting, entre os centrais, quais projetos de seres ultrapassados, voava Jardel, com o estelar João Vieira Pinto a orbitar não muito longe. Deco fazia corar qualquer bola de futebol nas Antas. E no Benfica, com a labuta de Zahovic e Simão, que tornavam mais redondo o que era redondo, Mantorras exibia a arte desconcertante que colecionava dentro das botas. O clube ribatejano acabaria por não escapar à despromoção em 2002 e Vítor Manuel, contratado no decorrer da temporada para evitar esse fado, saiu airosamente.

