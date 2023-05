Fisco faz buscas no Benfica, FC Porto e Sporting e investiga fraude de €58 milhões

A Autoridade Tributária está a realizar buscas em casa de Alexandre Pinto da Costa, empresário e filho do presidente do FC Porto e também nos três grandes, Benfica, Sporting e FC Porto. Em causa um alegado esquema de fraude em transferências de jogadores. A Gestifute, do empresário Jorge Mendes, também está a ser alvo de buscas, no âmbito da Operação Fora de Jogo.

A informação foi avançada pelo “Correio da Manhã” e já confirmada pelo Expresso com fonte próxima do processo. Fontes do Sporting, FC Porto e Benfica também já confirmaram ao nosso jornal que há buscas nas suas instalações.

De acordo com um comunicado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, “nos inquéritos investigam-se suspeitas de prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais, ligadas com celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo, pagamento de comissões e circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios, bem como utilização de direitos de imagem”



Ainda segundo este departamento especializado do Ministério Público, “estão sob investigação factos ocorridos de 2014 a 2022, com forte dimensão internacional.” e “existem indícios de vantagens patrimoniais ilegítimas, fiscais e contra a segurança social, no valor global de mais de 58 milhões de euros”.

Segundo uma outra fonte judicial, há dezenas de buscas decorreram não só nas SAD dos clubes mas também em casas de empresários e até de jogadores. Em causa, estará o facto de os clubes assumirem as despesas de intermediação dos empresários nas transferências dos jogadores e o Fisco entender essa responsabilidade cabe aos jogadores que, assim, pagam menos IRS e Segurança Social do que é devido. Segundo o Observador, Bernardo Silva, quando foi para o Manchester City, terá intermediado a sua própria transferência a partir do Benfica.

De acordo com a SIC , a AT fez buscas nas casas de Chiquinho, Vlachodimos e Rafa Silva, três jogadores do Benfica cujas transferências estarão a ser investigadas.

A Operação Fora de Jogo foi lançada há mais de três anos, a 4 de março de 2020 e terá começado com informação divulgada pelo hacker Rui Pinto.

Esta investigação já levou à constituição de 47 arguidos: 24 pessoas coletivas e 23 singulares, entre elas o empresário Jorge Mendes e o seu advogado, Osório Castro.

Segundo as fontes ouvidas pelo Expresso nessa altura, todas as sociedades anónimas desportivas (SAD) visadas pela operação foram constituídas arguidas, tal como "dirigentes de topo dos três grandes".

Entre os suspeitos estão "jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos", disse na altura a Procuradoria-Geral da República (PGR), sublinhando que "em causa estão suspeitas da prática de factos suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais". "No inquérito investigam-se negócios do futebol profissional, efetuados a partir do ano de 2015, e que terão envolvido atuações destinadas a evitar o pagamento das prestações tributárias devidas ao Estado português, através da ocultação ou alteração de valores e outros atos inerentes a esses negócios com reflexo na determinação das mesmas prestações".