Das profundezas da distrital à II Liga: o Belenenses está de volta aos campeonatos profissionais

Um empate no Restelo, sem golos, contra a Sanjoanense bastou para o Belenenses conquistar a promoção à II Liga e aos campeonatos profissionais.

Depois da descida ao abismo, pelo divórcio que ainda dá que falar e faz correr tinta nos tribunais com a SAD, a equipa de Belém somou a quinta subida de divisão consecutiva, transformando-se, sendo um clube enorme com tanta história, num dos contos de fadas mais admiráveis do futebol português. Tudo começou em 2018/19 na 3.ª distrital de Lisboa.

O Lank Vilaverdense até goleou este sábado o Amora por 5-0, uma equipa que venceu a Série B da fase regular, mas o empate registado no Restelo fez com que ambas os clubes terminassem a Série 2 da fase de subida com 11 pontos. Os resultados e o regulamento beneficiaram os lisboetas que agora se juntam à União de Leiria, mais um clube que teve de saber a que sabe o inferno para voar. O Lank Vilaverdense vai disputar o play-off.

O Belenenses terminou em quarto na fase regular, o último lugar para conquistar a oportunidade de sonhar. E o sonho deu certo e o relvado do Restelo foi invadida amenamente por adeptos orgulhosos.