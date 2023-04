João Pedro Sousa: “Não queríamos que o Sporting dominasse, queríamos colocar o Sporting desconfortável no jogo”

Boa imagem do Famalicão

“Fizemos um bom trabalho, uma primeira parte muito boa. Não queríamos que o Sporting dominasse o jogo, queríamos colocar o Sporting desconfortável no jogo. Permitimos poucas situações junto da nossa baliza. Era um lance junto ao corredor em que poderíamos ter sido melhores, mas, de resto, o jogo foi repartido. Na segunda parte, o jogo teve mais espaços, mais oportunidades junto da nossa baliza, mas também tivemos a possibilidade de chegar algumas vezes. Infelizmente, no segundo dele houve uma perda de bola da nossa parte. Reduzimos, não conseguimos chegar ao empate. Queríamos vencer para manter a nossa classificação, fomos à procura do empate, infelizmente não conseguimos”

Oito mudanças no onze face às meias-finais da Taça

“Houve mudanças, não foi só a pensar nas meias-finais da Taça de Portugal. Não me canso dizer que tenho um plantel que trabalha bem todas as semanas, há jogadores com poucos minutos. Disse na antevisão que confiava plenamente no Martín [Aguirregabiria], porque dá excelentes respostas nos treinos. Mudámos, mas continuamos competitivos”

Tentar ir ao Dragão dar à volta à derrota por 2-1

“Não vamos desistir, disso isso no final da primeira mão, é um jogo demasiado importante para o clube e para a cidade. Estou muito orgulhoso do trabalho da época inteira. Vamos continuar a lutar”