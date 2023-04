Moreno, treinador do Vitória, criticou jogadores após derrota contra o Sporting: “Não sei trabalhar com meninos mimados”

No rescaldo da derrota caseira com o Sporting , o treinador do Vitória Sport Clube fez duras críticas aos jogadores da sua equipa. Moreno apelidou os seus jogadores de “meninos mimados”.

“Defendi sempre o grupo e irei sempre fazê-lo, mas não permito, nem sei trabalhar com meninos mimados e não gostei de alguns comportamentos de alguns atletas. Não o irei permitir, não sei o tempo que estarei cá (no Vitória), mas comigo até ao fim vai quem quer e quem tem a responsabilidade necessária para representar este clube. Para mim isso foi a grande razão de na segunda parte, nós não existirmos como equipa”, vincou o treinador dos vimaranenses.

Os “leões” venceram o Vitória por 2-0 em jogo a contar para a 29.ª jornada da Primeira Liga de futebol, no estádio D. Afonso Henriques. Pedro Gonçalves abriu o marcador no arranque da segunda parte, já Arthur no tempo de compensação.