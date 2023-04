Ricardo Soares: “Podíamos ter levado um ponto com alguma sorte”

Análise ao jogo

“Antes de mais, dar os parabéns ao Benfica, penso que foi um justo vencedor. Tivemos muita organização defensiva, faltou-nos ser mais perigosos na saída para o ataque. Mesmo em ataque apoiado conseguimos eliminar a primeira fase de pressão do Benfica, mas depois numa segunda fase de criação deveríamos ter sido mais eficazes e rápidos. Uma primeira parte equilibrada, com o Benfica por cima em termos de posse de bola, mas sem criar grandes oportunidades. Teve duas ou três e marcou numa. Nós tivemos uma, ainda com 0-0”

2.ª parte

“Tivemos novamente muita organização e empenho dos jogadores mas faltou mais agressividade no ataque”

Luta pela permanência





“Nível de confiança tem de estar elevado a partir do momento em que fazemos um jogo contra uma equipa contra o Benfica, que está em 1.º lugar. Nós batemo-nos bem. O Benfica teve mais posse, mais situações perigosas, mas nós tivemos estabilidade e confiança. Conseguimos levar o jogo até ao fim. Podíamos ter levado um ponto com alguma sorte. Mas a confiança é extrema para chegarmos aos nossos objetivos”