Luís Morgado: “Em três lances decidem quase o jogo. É um pouco pesado, acho que merecíamos o golo no final”

Jogo

“Foi um jogo difícil. Em casa de um grande é complicado, não é? Depois, em três lances decidem quase o jogo. Dois erros nossos e contra estas equipas, com a qualidade que têm, é quase golo certo. Parabéns ao Sporting. É um pouco pesado, acho que merecíamos o golo agora no final. Resta-nos continuar a trabalhar.”

Plano

“O que fizemos nos primeiros 10 minutos da segunda parte era o que queríamos fazer no jogo todo. O que estes jogadores fizeram nestas duas semanas dava confiança para fazer o que fizemos nesses 10 minutos. Mas a posição [na classificação] e golos sofridos a equipa fica intranquila. Com o 3-0 a equipa vai abaixo. Quero reforçar o empenho dos jogadores. Quem entrou acrescentou qualquer coisa. Os cinco que entraram acrescentaram. Não aconteceu isso com o Rio Ave na última jornada, aconteceu agora. Apelo a eles para continuarem a fazer o que fizeram nestas duas últimas semanas. Se fizermos isso, na sexta-feira com o Vizela, ficamos perto de ganhar o jogo.”

Seis alterações para este jogo

“Era a nossa ideia nestas quatro semanas que estamos com os jogadores. Queríamos jogar com as características do Paulo Henrique na construção. Agora é prolongar durante mais tempo no jogo e pedir aos adeptos para se juntarem à equipa. Enquanto for possível, a gente vai acreditar.”