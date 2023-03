Autoridade Tributária diz que caso Fernando Santos “terá, com certeza, desenvolvimentos novos”

O contrato celebrado entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Fernando Santos já conheceu uma sentença favorável ao Estado, obrigando ao pagamento de 4,5 milhões de euros em IRS e juros, mas as investigações não vão ficar por aqui. O caso “não está encerrado. Terá, com certeza, desenvolvimentos novos. Nuns casos depende de nós, noutros dependerá de entidades terceiras”, afirmou a diretora-geral da Autoridade Tributária (AT), Helena Borges, no Parlamento.

Helena Borges passou esta quarta-feira de manhã pelo Parlamento para falar sobre o processo que opôs Fernando Santos ao Fisco, e para fazer um ponto de situação sobre as inspeções da AT à utilização de empresas para efeitos pessoais, mas acabou por adiantar pouco de ambos. No caso de Fernando Santos, porque está sujeito a sigilo fiscal. No caso do recurso de contribuintes a empresas unipessoais para pagarem menos imposto e lá colocarem despesas pessoais, porque “não há controlos massificados”, e este é “um caso complexo”. Mas a diretora-geral da AT disse, ainda assim, algumas coisas.