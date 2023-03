Liga e IPDJ às turras no Jamor: Estádio Nacional em risco de perder licença para receber jogos do campeonato

Mais do que um marco arquitetónico, o Jamor, carinhosamente assim tratado pelo nome da mata onde se encontra, é um estimado destino de peregrinação do futebol português. Pela abundância de terreno bravio a rodeá-lo, o Estádio Nacional germinou o que também é popularmente conhecido como ‘a Festa da Taça’: acampamentos de churrascos, piqueniques, rodas de convívio e adeptos em farra confraternal nas horas que antecedem a final do troféu que lá se disputa desde 1946, salvo durante cinco anos. Ir ao Jamor é ir à Taça, mas também se abre a outras competições, como esta época, em que acolheu 10 das 11 partidas feitas pelo Casa Pia no campeonato nacional. Mas isso pode estar prestes a mudar.

O Estádio Nacional está em risco de perder o licenciamento para receber jogos da I Liga na próxima época devido a “questões relacionadas com segurança, controlo e acesso de adeptos, iluminação, acessos aos balneários e condições” para quem assiste nas bancadas. São “dificuldades infraestruturais” detetadas no histórico recinto dos arredores de Lisboa numa recente vistoria técnica realizada pela Liga de Clubes, apontadas ao Expresso como situações que “se continuam a verificar”. Para o recinto manter a licença de utilização em jogos das competições organizadas pela entidade, tais problemas “devem ser regularizados” a tempo do processo de licenciamento dos estádios para a temporada de 2023/2024.