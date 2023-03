João Pedro Sousa: “Não conseguimos passar a primeira linha de pressão do Benfica. Perdemos muitas bolas no centro do jogo, ficámos curtos”

Benfica forte

“O Benfica entrou muito forte, esperávamos essa entrada do Benfica no jogo. Foi o que aconteceu. Infelizmente, nessa fase não conseguimos passar a primeira linha de pressão do Benfica. Perdemos muitas bolas no centro do jogo, ficámos curtos, não chegámos ao último terço”

Erros cometidos

“Cometemos alguns erros. Sabíamos que o Benfica era muito forte na reação à perda da bola. Sabíamos, também, que o Benfica era muito forte no ataque à profundidade pela esquerda com o Grimaldo e sofremos o 1-0 aí. Acabámos por disputar o jogo até final, ainda que sem grandes oportunidades. Sofremos o 2-0 no final, foi uma vitória justa do Benfica num bom jogo do Benfica”

Colombatto estava lesionado e recuperou

“Não foi bluff nenhum. Teve uma luxação grave no cotovelo e conseguiu jogar aqui da forma como jogou”