Tulipa: “Tivemos oportunidades incríveis para marcar. Os jogadores não tiveram medo de jogar”

A análise ao jogo

“O que faltou? Entrámos condicionados nos primeiros 10, 12 minutos pelo jogo posicional do Benfica, pela forma como encontrou os alas por dentro e na largura os laterais, depois começámos a ser mais agressivos em posse, a ter mais bola, a ser mais Vizela e a criar dificuldades ao Benfica. Tivemos oportunidades incríveis para marcar, não foi o nosso dia, mas quero deixar uma apalavra de apreço aos nossos jogadores, foram corajosos e não tiveram medo de jogar contra uma equipa forte, nem receio de jogar contra algumas adversidades que acontecem no jogo.”

Muito contente com o nosso jogo, sinceramente não esperava que pudéssemos ter um jogador expulso desta forma perante outras ações mais agressivas no jogo da parte do nosso adversário que passaram ao de leve. Agora é levantar a cabeça, recuperar energias e voltar a entrar nas vitórias e nos pontos para alcançarmos o nosso objetivo.”

A expulsão

“Condicionou-nos um bocadinho, mas o jogo resolveu-se na eficácia, tivemos as nossas e não fomos eficazes, o Benfica quando as teve, marcou. Fomos obrigados a defender um bocadinho mais em algumas alturas, os jogadores que entraram trouxeram serenidade ao jogo, tivemos que tirar o Kiki por fadiga, fizemos um ótimo jogo e o resultado não mostra nada o que foi o jogo.”

Vizela joga bem contra os grandes, mas retira poucos pontos

“A parte mental é uma coisa que podemos trabalhar, mas há outras que não podemos dar a volta. Se houver uma justiça equitativa nas decisões que se tomam… na área do Benfica há uma possibilidade de pénalti que não se vai ver, não se pode ter dois pesos para uma medida. Temos de aumentar a nossa capacidade de melhorar contra estas equipas mais fortes, crescer e assegurar a manutenção do clube.”