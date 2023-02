Ligações à NBA, negócios com Michael Jordan, o empresário mais rico do Médio Oriente: quem são os investidores que querem entrar no Vitória

A confirmação chegou na noite de terça-feira, mas o namoro já durava há quase dois anos: o fundo V Sports, que detém o Aston Villa, tem acordo com o Vitória para comprar 46% da SAD do clube de Guimarães, uma operação que está agora dependente da aprovação dos sócios em Assembleia Geral.

O negócio, a concretizar-se, manterá o Vitória como acionista maioritário da sociedade desportiva - o clube terá três administradores no Conselho de Administração e a V Sports dois elementos - e “assinala um importante passo em frente na expansão do portfólio” do fundo, que diz querer “criar uma sinergia entre os clubes” do grupo que irá “encorajar a partilha de uma rede mundial de scouting e de métodos de treino e estratégias de desenvolvimento das academias na Europa e África”.

O futuro parceiro da SAD comprometeu-se desde já a suportar “o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, a aplicar em dois anos”, anunciou o clube vitoriano, “tornando ainda possível uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com taxa de juro sob condições preferenciais”.

A dar a cara pelo negócio, a apertar a mão ao presidente do clube, António Miguel Cardoso, surgiu Nassif Sawiris, egípcio que é muito mais que chairman e co-proprietário do Aston Villa. Nascido no Cairo há 62 anos, é o empresário mais rico do mundo árabe, segundo a “Forbes”, com uma fortuna avaliada em 8,1 mil milhões de euros. Sawiris é filho de Onsi Sawiris, falecido fundador do gigante da construção Orascom, empresa da qual Nassif se tornou CEO em 1996. Teve e tem participações e foi membro do conselho de administração de empresas da área em vários países europeus e dirige a OCI, um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes de nitrogénio.

Em 2015 chegou ao mundo do desporto, comprando uma participação de quase 6% na Adidas, que a “Forbes” diz ser o seu “ativo mais valioso”. Em dezembro de 2020 adquiriu 5% da Madison Square Garden Sports, que detém os New York Knicks, da NBA, e os New York Rangers, da NHL, liga norte-americana de hóquei no gelo.

Ainda antes de chegar à NBA, Nassif Sawiris uniu forças com outro bilionário, o norte-americano Wes Edens, para em 2018 comprar o Aston Villa, histórico clube inglês, com o objetivo de o levar de novo à Premier League.

Stacy Revere/Getty

Edens, nascido no Montana há 61 anos, é um apaixonado pelo desporto - chegou a competir em jovem no esqui alpino - e fez fortuna em fundos de investimentos. Está agora também envolvido em negócios de gás natural e hidrogénio através da New Fortress Energy, que fundou em 2014.

No mesmo ano tornou-se também co-proprietário da equipa da NBA dos Milwaukee Bucks. Uma das primeiras decisões foi a construção de um novo pavilhão e quatro anos após a compra os Bucks valiam mais 50% do que o valor da aquisição. Em 2021, a formação de Milwaukee sagrou-se campeã da NBA, 50 anos depois do único título, liderados na altura por um tal de Lew Alcindor, que logo após levar os Bucks ao anel mudou o nome para Kareem Abdul-Jabbar. Edens é também sócio de outro dos melhores jogadores da história da NBA: em 2016 fundou a Cincoro, uma marca de tequila, com Michael Jordan. Wyc Grousbeck, dono dos Boston Celtics, e Jeanie Buss, proprietária dos LA Lakers, são outros dos sócios da empresa.

Nassif Sawiris e Wes Edens são proprietários únicos do Aston Villa desde 2019 através do fundo V Sports. Depois do clube assegurar o regresso à principal divisão do futebol inglês, os dois empresários compraram as ações que ainda pertenciam ao chinês Toni Xia, anterior dono, iniciando um forte investimento na equipa, que se tem mantido entre os gigantes da Premier League desde então. O investimento pode agora chegar ao Minho, onde a Qatar Sports Investments, dona do PSG, já se instalou, ao adquirir 21,67% da SAD do SC Braga.