PSP detém 28 ultras do Benfica e do Sporting suspeitos de agressões e roubos

Vinte e oito ultras do Benfica e do Sporting suspeitos de terem estado envolvidos em confrontos junto ao estádio de Alvalade e também nas imediações do estádio da Luz foram detidos pela PSP numa mega-operação realizada na Grande Lisboa.

O Expresso sabe que são elementos da Juventude Leonina, No Name Boys e também “Casuals” dos dois clubes.

São investigadas “situações de agressões, entre grupos de adeptos e contra a polícia, crimes de roubo, dano qualificado e participação em rixa”, acrescenta a PSP.

O comissário responsável pela operação, André Teixeira, da Divisão de Investigação Criminal da PSP, revela que foram foram detidos 27 suspeitos através de mandados de detenção e um em flagrante delito. Houve 30 mandados de busca domiciliária. Segundo o comissário, foram apreendidas três armas de fogo, drogas, artefactos pirotécnicos e armas brancas.

Na operação estiveram presentes também vários procuradores da 11ª secção do DIAP de Lisboa.

Em abril do ano passado, foram iniciadas duas investigações que conduziram agora a esta megaoperação policial que incide sobre o movimento “Casual” em Portugal “ligado ao fenómeno desportivo”.

André Teixeira revela ao Expresso que há detidos ligados a episódios de violência entre a mesma claque mas também em rixas entre claques rivais. “Muitos destes incidentes aconteceram em jogos de futebol mas também durante encontros de modalidades amadoras”, explica.

Em alguns casos, houve mesmo feridos graves que necessitaram de assistência hospitalar.