Rúben Amorim: “O Paulinho tem estado sempre em todas as competições. O Sporting tem dois títulos em 23 anos e o Paulinho é que fez o golo”

Análise ao jogo

“Na primeira parte, muito bem. Tivemos várias oportunidades, não deixámos o Arouca atacar, tirando o penúltimo lance do jogo. Fizemos o que tínhamos de fazer, tirando fazer golo. Por vezes, com a bola a correr à frente da baliza não conseguimos marcar. Fomos para o intervalo a vencer justamente, mesmo com o lance esquisito. Depois, estamos numa fase em que não podemos dar nada ao adversário. Tivemos uma fase em que tivemos alguma dificuldade para acertar na marcação, houve o golo do Arouca e depois tomámos conta do jogo, não com tantas oportunidades como na primeira parte, mas fomos uns justos vencedores”

Dificuldades na segunda parte

“Faz parte. Há momentos, esta época tem sido assim, as coisas têm de ser arrancadas a ferros. O importante é estar na final, em mais uma decisão. Gostei muito da primeira parte, da segunda parte nem tanto, mas fomos justos vencedores”

Paulinho terminou lesionado

“Vamos ver agora. O Paulinho tem estado sempre em todas as competições. O Sporting tem dois títulos [de campeão nacional] em 23 anos e o Paulinho é que fez o golo [ao Boavista, em 2020/21]. Foi isso que lhes disse no intervalo: há fases difíceis da nossa carreira, mas nós é que temos de acreditar em nós e apoiarmo-nos uns aos outros. Eles estão lá sempre e dão a vida pelo Sporting, e para mim isso é o mais importante, goste-se ou não. Se virem, o último jogo que deu o título ao Sporting foi o Paulinho, portanto ele está na Taça da Liga e no campeonato”