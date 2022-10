Galeno de um lado, meio-campo novamente reforçado do outro (os onzes de FC Porto e Benfica)

Sérgio Conceição tinha dito que a presença de Galeno no onze do FC Porto para o clássico estaria em dúvida “até à última”. Ora, o extremo brasileiro recuperou dos problemas físicos que tinha, sendo lançado a titular no clássico. João Mário, por seu turno, nem está no banco, sendo Pepê o lateral-direito escolhido.

Já o Benfica coloca o mesmo onze que apresentou, por exemplo, em Paris contra o PSG, mantendo Bah na direita da defesa e com Aursnes a reforçar o meio-campo. David Neres, já recuperado de lesão, começa no banco de suplentes.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu; Uribe, Eustáquio, Otávio, Galeno; Evanilson, Taremi.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández, João Mário, Aursnes; Rafa, Gonçalo Ramos.

Acompanhe o FC Porto - Benfica, ao minuto, aqui, na Tribuna Expresso