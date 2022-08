Vítor Campelos: “Estou feliz por ter feito história. Estes jogadores têm de estar orgulhosos”

Vitória histórica

“Sinto-me extremamente feliz pelos jogadores porque fizeram um grande jogo. Creio que na primeira parte estivemos algo intranquilos, creio que é fruto de termos sete jogadores que estão a começar a jogar na 1.ª Liga e jogar num estádio dos ditos grandes. Deu-lhes alguma ansiedade e intranquilidade. Ao intervalo falámos que tínhamos de ser mais pacientes com bola, mais decididos e agressivos, no bom sentido, nas disputas de bola para depois termos bola com mais tranquilidade e acelerar o jogo nos corredores. Fizemos isso. Com a entrada do [Nwankwo] Obiora demos mais estabilidade ao meio-campo, com o Juninho [Vieira] mais velocidade. Sabíamos que iríamos ter de sofrer, estávamos a defrontar um adversário valoroso. Na primeira parte, aqui ou ali, também tivemos uma pontinha de sorte. Na segunda parte fizemos dois golos, tivemos mais duas oportunidades isolados na cara do guarda-redes. Foi um jogo muito difícil, tivemos de ser uma equipa de muito trabalho, uma verdadeira família, com sofrimento. A vitória assenta-nos bem.”

Eficácia definiu tudo, segundo Adán

“O Sporting teve algumas oportunidades. Nós, para além dos golos que marcámos, tivemos duas oportunidades flagrantes. Sabíamos que íamos defrontar um adversário valoroso em casa dele. Estou feliz por ter feito história. Estes jogadores têm de estar orgulhosos. É muito importante percebermos, já o disse anteriormente, que esta vitória só vai ter realmente significado ganhando o nosso próximo jogo.”

4 jornadas, 7 pontos

“Temos de trabalhar. Temos de ser dentro do campo a extensão dos nossos adeptos. Temos de ser uma equipa organizada, de trabalho, é o que faz representar a região de Trás-os-Montes, não só Chaves. Temos de trabalhar cada treino no máximo das nossas capacidades para prepararmos o jogo seguinte da melhor forma possível, porque esta 1.ª Liga é extremamente competitiva. Isto é uma maratona, mas a cada semana temos uma prova de 100 metros.”

Impossíveis e possíveis

“Tudo é possível. Acredito muito no pensamento positivo, acredito muito em energias, somos todos energias. Quando a equipa tem a energia ligada, quando os jogadores estão ligados e o pensamento é convergente entre todos, as coisas acabam por acontecer.”