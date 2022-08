Cortes orçamentais ‘apagam’ jogos da I Liga para a diáspora

Após duas jornadas da Liga, o canal público ainda não fechou as negociações com a SportTV para a habitual transmissão de um jogo dos três ‘grandes’ por jornada na RTP Internacional e RTP África. Apesar de no contrato de concessão “não constar explícita ou implicitamente” a emissão de um jogo em sinal aberto para a diáspora, fonte oficial da RTP adianta ao Expresso que as negociações, “em baixa devido a constrangimentos orçamentais”, mantêm-se em curso com o detentor dos direitos televisivos. “Num ano para esquecer do ponto de vista de encargos”, a administração da RTP avançou com uma proposta de metade do valor da época passada (€1,7 milhões), oferta recusada pelo detentor dos direitos comerciais. Na contraproposta, a SportTV acedeu baixar para €1,6 milhões, tendo RTP “aumentado em 50%” o valor do leilão inicial. “A RTP quer ir a jogo, mas por um preço significativamente mais baixo”, diz fonte do canal, referindo que “a bola está do lado da SportTV”. Se a nova proposta for rejeitada, a decisão será “provavelmente” deixar de transmitir os jogos nos canais internacio­nais. “Quem paga são os contribuintes portugueses e a atual situação de tempestade perfeita obriga-nos a fazer escolhas difíceis”, antecipa a RTP.

O apagão de jogos para a diáspora levou a bancada parlamentar do PSD a questionar, há uma semana, o ministro da Cultura, Adão e Silva, se ainda há a possibilidade de as transmissões ocorrerem esta época e “quais as razões do acordo não estar assegurado”. O deputado Alexandre Poço frisa que a ausência de jogos do futebol português é “lesiva para a comunidade emigrante”, além de colocar em causa o serviço público da estação a todos os portugueses. O PSD questionou ainda a tutela se o corte na contratação dos referidos direitos “está em linha com os cortes orçamentais na restante programação”, pergunta até agora sem resposta. Ao Expresso, a tutela refere que o ministro da Cultura “já foi informado pelo presidente do CA da RTP que decorrem negociações com a SportTV”, sublinhando, contudo, que a RTP “tem total autonomia para tomar uma decisão nesta matéria”.