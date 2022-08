Depois dos distúrbios em Guimarães, o Vitória ganhou ao Hajduk, mas foi eliminado. E houve zaragata entre jogadores no final

Houve um último canto, o guarda-redes Bruno Varela tinha corrido até à área contrária e foi ele que saltou, quase chegando com a cabeça à bola agarrada pelas mãos de Kalinic, o senhor das luvas do Hajduk Split. O jogo acabaria meros segundos depois, com uma vitória para o Vitória, por 1-0, que não saberá bem a vitória.

Não chegou para reverter a derrota por 3-1 trazida de Split e o clube foi eliminado da Liga Conferência, nem 24 horas após centenas de adeptos do Hajduk provocarem distúrbios no centro de Guimarães, levando à identificação de 154 adeptos e ao caso a ser investigado pelo Ministério da Administração Interna.

Esses desacatos poderão ter sido faíscas para o que se viu assim que se ouviu o último apito do árbitro: Jota não gostou da reação de dois jogadores adversários, confrontou-os e isso, por sua vez, foi o rastilho para muitas trocas de empurrões e agarrões entre jogadores e elementos do staff de ambas as equipas. A zaragata geral durou quase 10 minutos e até cadeiras foram arremessadas das bancadas quando as equipas se aproximaram do túnel de acesso aos balneários.

A jogar em casa, o Vitória de Guimarães tinha de inverter a derrota da primeira mão por 3-1 para seguir para o play-off, mas apenas conseguiu marcar um golo por intermédio do avançado brasileiro Anderson, logo aos cinco minutos, numa partida em que terminou reduzido a 10 devido a expulsão de Tiago Silva, aos 77.

Na quinta-feira é a vez do Gil Vicente tentar o apuramento para a fase seguinte da terceira competição da UEFA, recebendo o Riga em Barcelos, depois do empate 1-1 no jogo da primeira mão na Letónia.