Já há horários para as duas primeiras jornadas da I Liga. E o Benfica - Arouca abre o campeonato

Será num estalar de dedos que voltaremos a ter futebol de campeonato: faltam pouco mais de duas semanas e finalmente a Liga Portugal anunciou os horários para as duas primeiras jornadas da I Liga, cuja versão 2022/23 arranca com um Benfica - Arouca, sexta-feira, 5 de agosto, às 20h15, no Estádio da Luz.

Os encarnados, aliás, devido aos compromissos para o acesso à Champions, jogarão à sexta-feira nas duas primeiras rondas, já que na 2.ª jornada enfrentam o Casa Pia a 12 de agosto, no primeiro dérbi lisboeta da temporada. O encontro vai disputar-se no Estádio do Jamor.

Na 1.ª jornada, destaque ainda para a estreia do campeão FC Porto, em casa, frente ao Marítimo, jogo a disputar-se no sábado, às 20h30. O Sporting joga no domingo, no encontro mais importante da ronda, em Braga, às 18h. E não faltam jogos à segunda-feira, um dos quais, o Chaves - Vitória, com início marcado para as 21h15.

Jornada 1

Sexta-feira, 5 de agosto

SL Benfica – FC Arouca, 20H15 – BTV

Sábado, 6 de agosto

Rio Ave FC – FC Vizela, 15H30 – Sport TV

Estoril Praia - Famalicão, 18H00 – Sport TV

FC Porto – Marítimo M., 20H30 – Sport TV

Domingo, 7 de agosto

Santa Clara – Casa Pia AC, 14H30 local / 15H30 continente – Sport TV

SC Braga – Sporting CP, 18H00 – Sport TV

Portimonense – Boavista FC, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 8 de agosto

Gil Vicente FC – FC P. Ferreira, 19H00 – Sport TV

GD Chaves – Vitória SC, 21H15 – Sport TV

Jornada 2

Sexta-feira, 12 de agosto

Casa Pia AC – SL Benfica, 20H15 – Sport TV

Sábado, 13 de agosto

FC Famalicão – SC Braga, 18H00 – Sport TV

Sporting CP – Rio Ave FC, 20H30 – Sport TV

Domingo, 14 de agosto

Boavista FC – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

FC Vizela – FC Porto, 18H00 – Sport TV

Vitória SC – Estoril Praia, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 15 de agosto

Marítimo M. – GD Chaves, 15H30 – Sport TV

FC Arouca – Gil Vicente FC, 18H00 – Sport TV

FC P. Ferreira – Portimonense, 20H30 – Sport TV