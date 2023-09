Luis Rubiales demite-se da Federação Espanhola de Futebol

"Vou demitir-me. Não consigo continuar o meu trabalho", afirmou Luis Rubiales em entrevista este domingo a "Piers Morgan Uncensored”, na sequência do beijo não consentido que deu numa futebolista, Jennifer Hermoso, na sequência da final do Campeonato do Mundo de futebol e que motivou um rol imenso de queixas, reações e exigências de demissão.

"Falei com o meu pai, com as minhas filhas, com alguns amigos muito próximos, e o seu conselho foi: ‘Luis tens que te focar na tua dignidade e em continuar a tua vida porque, caso contrário, vais acabar por prejudicar pessaas que amas’”, disse o dirigente demissionário, suspenso pela FIFA, ao jornalista Piers Morgan.

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) concluiu que teve que “aturar muito nestas três semanas e esta é a coisa mais inteligente a fazer”.

Nos últimos dias, depois de uma queixa finalmente apresentada por Hermoso, o Ministério Público espanhol indiciou Luis Rubiales por agressão sexual e coação, devido ao “beijo sem consentimento” e também à “pressão constante”.