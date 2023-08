Uma união “por cima de pessoas ou circunstâncias pontuais”: Fernando Gomes encontra-se com federação espanhola por causa do Mundial 2030

Uma fotografia para acalmar os ânimos. Parece ter sido essa a intenção da federação espanhola, pouco antes do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com os olhos do futebol europeu centrados no Mónaco, à espera do que as bolinhas decidirem, Pedro Rocha, presidente interino da federação do outro lado da fronteira, e Fernando Gomes encontraram-se no principado. E uma publicação nas redes sociais mostra a vontade espanhola em normalizar a imagem institucional a meio do terramoto provocado pelo beijo, e consequentes ações, de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Após a suspensão de Rubiales, Pedro Rocha foi o homem que assumiu, de forma interina, a federação espanhola. Num texto publicado na sua página oficial, a entidade sediada em Madrid escreve que a união entre Portugal e Espanha, numa candidatura ao Mundial 2030 também com Marrocos e Ucrânia, está “por cima de pessoas ou circunstâncias pontuais”, sendo uma “prioridade” para ambas as federações.

Esta postura, afastando a polémica em torno de Rubiales da proposta para acolher a máxima competição em 2030, enquadra-se no que tem sido dito em ambos os lados da fronteira.

João Paulo Correia, secretário de Estado da juventude e desporto, disse que a candidatura não estava “em causa” porque o projeto é “independente de quem ocupa os cargos”. Em Madrid, Miquel Iceta, ministro da cultura e desporto, revelou que o governo espanhol já estabeleceu “os pertinentes contactos com a FIFA”, porque não há a intenção de “largar” a candidatura.

A decisão sobre quem acolherá o Mundial 2030 será anunciada no último trimestre de 2024.