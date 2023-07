João Félix diz que Barcelona sempre foi a sua “primeira escolha” e reitera vontade de jogar no clube. At. Madrid fala de “falta de respeito”

Não terá sido por acaso que João Félix escolheu um pouco convencional veículo para meter cá para fora os seus desejos e vontades. As profecias certeiras e o tu-cá-tu-lá com empresários dão a Fabrizio Romano, famoso especialista em transferências, uma força que viaja rapidamente pelos seus mais de 17 milhões de seguidores no Twitter, uma enormidade. O italiano será mais porta-voz de empresários do que de jogadores mas nesta espécie de estreia acordou e escolheu a violência.

São apenas umas frases soltas mas bombásticas, escritas no Twitter, que Romano batiza de “exclusivo”. Nelas, João Félix, jogador com contrato com o Atlético Madrid, diz que jogar no Barcelona.

“O Barcelona sempre foi a minha primeira escolha e adorava unir-me ao Barça”. Félix diz também que esse sempre foi o seu “sonho desde criança” e que, a acontecer, “será um sonho realizado”.

Agarrado ao Atlético Madrid com um contrato até 2027 - renovou antes de sair por empréstimo para o Chelsea na segunda metade da última temporada - João Félix não terá interesse em continuar às ordens de Diego Simeone, que também não morrerá de amores pelo português, demasiado fantasista para o futebol de fábrica metalúrgica do técnico argentino.

Que ambos procuram uma solução para um bicudo caso de 126 milhões de euros, o valor que o Atlético pagou ao Benfica em 2019, não será surpresa. Mas os métodos de Félix não caíram bem no Wanda Metropolitano. À “Marca” e ao “As”, fonte do Atlético Madrid cunhou de “falta de respeito” as declarações do jogador português e ainda lançou um recado a Jorge Mendes. “O agente do jogador conhece perfeitamente as condições que devem acontecer para que o João possa sair do clube”, sublinhou.

O clube madrileno espera vender o avançado e ter algum retorno do avultado investimento feito depois da época de explosão de Félix no Benfica. Um empréstimo com o clube recetor a assumir os salários de Félix será outra opção.

O regresso ao Benfica será um sonho difícil de realizar para os encarnados, face ao salário elevado do jogador, que ganhará cerca de sete milhões de euros líquidos por época. Neste defeso já se falou também da hipótese Aston Villa e Paris Saint-Germain. A crise financeira vivida pelo Barcelona tornaria complicada a operação, mas esta quarta-feira o diário “As” já avança para um possível empréstimo com opção de compra e que a transferência até poderá acontecer já esta semana.