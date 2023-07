A um português sucede um português: Bruno Lage é o novo treinador do Botafogo

A saída de Luís Castro do Nilton Santos não significa uma diminuição do contingente português no Brasileirão. Este sábado, o Botafogo confirmou que Bruno Lage será o sucessor do treinador que já trabalha com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

“O Botafogo comunica que John Textor chegou a um acordo com o português Bruno Lage, de 47 anos, para assumir o comando técnico da equipe profissional. O Clube aguarda Lage — campeão pelo Benfica e com passagem recente pelo Wolverhampton, da Premier League — na próxima semana, no Rio de Janeiro, para assinatura de contrato e apresentação oficial em coletiva de imprensa no Estádio Nilton Santos”, pode ler-se no comunicado publicado nas plataformas digitais do clube do Rio.

O clube carioca informa ainda que “Lage chega acompanhado dos seguintes profissionais em sua comissão técnica: Alexandre Silva (treinador adjunto), Carlos Cachada (treinador adjunto), Luís Nascimento (treinador adjunto), Jhony Conceição (analista) e Diogo Camacho (analista)”.

Esta é a segunda experiência no estrangeiro para Lage enquanto treinador principal. Na equipa técnica de Carlos Carvalhal esteve no Sheffield Wednesday e no Swansea. No Benfica começou por treinar a equipa B antes de subir à equipa principal para substituir Rui Vitória, em 2018/19. Acabaria campeão nacional. Seria dispensado a meio da época seguinte. Em 2021 chegou ao Wolverhampton e protagonizou uma primeira temporada positiva, terminando em 10.º. Sairia dos Wolves no início da época 2022/23, depois de um mau arranque na Premier League.

Segue-se agora uma experiência no Brasil onde recebe uma equipa bem trabalhada por Luís Castro. O Botafogo é líder com 33 pontos, mais sete que o 2.º classificado, o Flamengo. A equipa está também ainda na Taça Sul-Americana.