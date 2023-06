Pai de Messi diz que jogador “gostava muito de regressar” ao Barcelona. Mas ainda é preciso “falar de imensas coisas”

O pai e representante do futebolista Lionel Messi garantiu esta segunda-feira que o jogador “gostaria” de regressar ao FC Barcelona na próxima temporada, no final de uma reunião com o presidente do clube catalão.

No final de um encontro que durou cerca de meia hora e decorreu na casa de Joan Laporta, Jorge Messi confessou que o desejo do filho e da família é regressar a Barcelona, mas admitiu que nada está ainda definido.

“Ele gostava muito de regressar, seria a sua opção preferida. Mas não sabemos de nada. Temos de tomar uma decisão em breve”, sublinhou Jorge Messi aos meios de comunicação espanhóis.

“Não sei nada em concreto”, afirmou ainda o pai de Messi, que respondeu que as partes têm “de falar de imensas coisas”, quando lhe foi perguntado se a transferência podia ser dada como certa.

De acordo com o diário “Marca”, Joan Laporta, presidente do Barcelona, ainda não pode apresentar uma proposta formal ao jogador já que o clube não têm ainda luz verde da Liga sobre o seu plano de viabilidade financeira.

No sábado, o Paris Saint-Germain confirmou a saída de Lionel Messi no final desta época, depois de duas temporadas no clube, ao serviço do qual venceu uma Supertaça e duas ligas de França.

O futuro de Messi, vencedor de sete Bolas de Ouro, é uma incógnita, com a imprensa a admitir vários cenários, desde uma ida para a Arábia Saudita, onde se encontra Cristiano Ronaldo, um regresso a Barcelona ou até uma experiência nos Estados Unidos.