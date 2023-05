Nápoles, a cidade que sente ter conquistado uma nação inimiga

Para explicar a época do Nápoles e dos seus adeptos podemos dizer que este ano os napolitanos viveram um longo sábado da aldeia. “O Sábado da Aldeia” é o título de um poema muito famoso em Itália, escrito por Giacomo Leopardi em 1829, que fala sobre como a sensação de serenidade e de contentamento que os homens de uma pequena aldeia experimentam no sábado reside na espera do domingo, um dia de descanso, enquanto no próprio dia da festa a felicidade se esvai na mente por causa da segunda-feira que há de chegar.

Pois bem, visto que desde janeiro os azzurri hipotecaram a vitória do scudetto, os meses seguintes foram os mais felizes para os adeptos da equipa do técnico Luciano Spalletti, justamente pela expectativa da vitória, para uma festa que já havia começado antes mesmo de ser oficial, saborosa na sua inevitabilidade. Todos sabiam que o scudetto chegaria, era só uma questão de saber quando seria efetivamente oficial.