Ida de Lionel Messi para a Arábia Saudita é “negócio fechado”, diz a AFP

Depois de anos e anos de encontros na La Liga, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi poderão, na próxima temporada, voltar a defrontar-se numa competição interna. A agência France-Presse (AFP) garante esta terça-feira que o argentino deverá mesmo mudar-se para a Arábia Saudita, agora que parece mais que certa a sua não-continuidade no Paris Saint-Germain.

“Messi é negócio fechado. Vai jogar na Arábia Saudita na próxima época”, escreve a AFP, citando uma fonte próxima das negociações. De recordar que Lionel Messi viajou até ao país do Médio Oriente na última semana, sem autorização do PSG, enquanto embaixador do turismo do país.

A mesma fonte revelou à AFP que o contrato que estará à espera do campeão mundial em 2022 é “excecional” e “gigante” e está apenas pendente de “pequenos detalhes”. O clube que irá receber Messi não é citado, mas ao que tudo indica tratar-se-á do Al Hilal, recentemente treinado por Jorge Jesus e Leonardo Jardim.

Nas últimas semanas, a imprensa espanhola dava conta que o Al Hilal estaria disposto a pagar qualquer coisa como 220 milhões de euros anuais por Messi, mais 20 milhões do que recebe Cristiano Ronaldo para jogar no Al Nassr.

Para já, Messi treina-se em Paris, depois do clube ter perdoado a escapadinha do jogador, que pediu entretanto desculpas por ter viajado sem o aval do PSG. Mas, ao que tudo indica, estaremos mesmo a assistir aos últimos momentos do sul-americano com a camisola do campeão francês. Também à AFP, uma fonte do Paris Saint-Germain assegurou que o emblema da capital francesa já não estará interessado em manter o jogador: “Se o clube quisesse renovar o seu contrato, já o teria feito”.