Um morto e duas centenas de feridos nos festejos do título do Nápoles

Um homem de 26 anos morreu esta madrugada em Nápoles devido a ferimentos de bala durante as comemorações dos adeptos da equipa da cidade, que garantiu esta quinta-feira o terceiro título de campeão italiano de futebol.

Um jovem de 26 anos foi internado no hospital Cardarelli, onde morreu pouco depois, segundo a imprensa local. As autoridades locais acreditam que se pode ter tratado de uma emboscada e não de um acontecimento ligado aos festejos do título.

Três outros adeptos foram também alvejados na praça Garibaldi, perto da estação central. A “Gazzetta dello Sport” fala em mais de 200 feridos que chegaram aos hospitais da cidade durante esta madrugada. O diário desportivo italiano diz que há vítimas com ferimentos de armas brancas ou relacionados com lançamentos de petardos, bem como fraturas nasais, dos braços e pernas. Entre os feridos há polícias.