Quando uma viagem sai cara: PSG suspende Lionel Messi após o argentino ir à Arábia Saudita sem autorização do clube

Desde a conquista do Mundial, em dezembro, que os rumores do retorno de Lionel Messi à casa onde se fez para as nuvens do futebol se têm acentuado, à medida que o Paris Saint-Germain titubeia em campo - regista cinco derrotas nos últimos 10 jogos e já foi eliminado nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões. Esta terça-feira, a vida do argentina na capital francesa terá piorado e o jogador não se pode queixar de fortuna alheia.

Messi encontra-se, por estes dias, na Arábia Saudita, numa visita que de inocente terá pouco. O ano passado, o futebolista rubricou uma parceria com a VisitSaudi, uma subsidiária do Ministério do Turismo do país, de modo a ser uma das caras que promove a nação acusada de desrespeitar os direitos humanos pelas Nações Unidas e a Amnistia Internacional (além de ser responsável pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018).

O L'Figaro escreve, esta terça-feira, que Lionel Messi não terá informado do PSG da sua visita ao país do Médio Oriente. O argentino faltou a um treino da equipa e agora o clube reagiu: o mesmo jornal noticia que o argentino já terá sido suspenso “por vários dias” pela direção parisiense. O presidente Nasser al-Khelaïfi terá igualmente instaurado um processo disciplinar ao sete vezes vencedor da Bola de Ouro. A “RMC Sport” revela que a suspensão é de duas semanas.

Lionel Messi vai na segunda época no PSG, clube onde chegou sem o pagamento de uma transferência após o fim de contrato com o Barcelona, em 2021, com o qual não renovou devido aos constrangimentos financeiros dos catalães. Em 51 jogos, o argentino marcou 31 golos e deu 33 assistências.