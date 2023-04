Sauditas pedem deportação de Cristiano Ronaldo por “indecência pública”

Os factos aconteceram logo após o final do encontro entre o Al Nassr e o Al Hilal, da liga saudita, que acabou com a derrota da equipa de Cristiano Ronaldo por 2-0. Caminhando pelo relvado e dirigindo-se para os balneários, o português ouviu os já costumeiros gritos por Lionel Messi. Num vídeo gravado nas bancadas, vê-se o avançado a tocar os genitais, no que pode ser interpretado como uma reação aos cânticos pelo eterno rival, em jeito de provocação.

Ora na Arábia Saudita há menos tolerância a gestos como este do que no Ocidente e conta a EFE que há mesmo quem peça a deportação do português. De acordo com a agência espanhola, milhares de sauditas acorreram às redes sociais para criticar o jogador. Nouf bin Ahmed, advogada especialista em Direito Internacional, sublinhou no Twitter que Cristiano Ronaldo cometeu um “delito de indecência pública” e que o facto de Cristiano Ronaldo ser estrangeiro nada muda.

“Considera-se um delito de desonra pública e é um dos delitos que pressupõe detenção e deportação se for cometido por um cidadão estrangeiro”, escreveu a jurista.

A EFE refere que o gesto de Ronaldo foi alvo de análise extensiva na televisão saudita, nomeadamente no programa de comentário desportivo “Action ya Dawri”, um dos mais populares da Arábia Saudita, onde as críticas ao capitão da seleção nacional chegaram ao ponto de se exigir que a federação saudita rescindisse o contrato do português.

Instado a comentar o caso, o Al Nassr explicou que Cristiano Ronaldo sentiu um desconforto na zona genital depois de receber um golpe durante o encontro.