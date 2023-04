Pedro Caixinha ganhou a Renato Paiva no arranque do Brasileirão

O Bragantino, treinado por Pedro Caixinha, triunfou no sábado em casa sobre o Bahia, de Renato Paiva, por 2-1, em jogo da primeira jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Em Bragança Paulista, o Bahia ainda se colocou em vantagem, aos 45 minutos, por Everaldo, aos 45 minutos, contudo a equipa da casa deu a volta ao marcador na segunda parte.

Bruninho, aos 54 minutos, e Eduardo Sasha, aos 70, deram o primeiro triunfo na prova a Pedro Caixinha, no segundo encontro entre treinadores lusos nesta primeira jornada do Brasileirão.

No arranque da prova, o campeão Palmeiras, treinador por Abel Ferreira, derrotou o Cuiabá, de Ivo Vieira, por 2-1, numa partida em que o técnico português do 'verdão' foi expulso ainda durante o primeiro tempo, por protestos.

O jovem avançado Endrick, de apenas 16 anos e já contratado pelo Real Madrid, fez o primeiro golo da partida para o campeão brasileiro, logo aos cinco minutos, com Raniele (45+7) a empatar para o Cuiabá, antes de José López (65) dar a vitória ao Palmeiras.

O outro treinador português em ação, Luís Castro, também venceu, com o Botafogo a bater em casa o São Paulo, por 2-1, com Tiquinho Soares, ex-jogador do FC Porto e do Vitória de Guimarães, entre outros, a adiantar os cariocas aos 04 minutos.

Jonathan Calleri empatou aos 15 minutos, com Carlos Eduardo, que teve passagens por Estoril Praia e FC Porto, a dar o triunfo ao Botafogo, aos 88.