António Costa revela que Ucrânia se mantém na candidatura “única” de Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial 2030

Quando se anunciou a entrada de Marrocos na candidatura ibérica ao Mundial 2030, surgiram dúvidas sobre a permanência da Ucrânia no projeto. No entanto, na abertura do 47.º congresso da UEFA, em Lisboa, António Costa esclareceu que a proposta é, agora, a quatro países, com Portugal, Espanha, Marrocos e Ucrânia envolvidos.

“Temos a ambição de, em conjunto com Espanha, Marrocos e Ucrânia, organizar o Mundial 2030”, disse o Primeiro-Ministro. António Costa descreveu a candidatura como “única”, já que “unirá dois continentes” e “ambas as margens do Mediterrâneo”.

Tendo destacado a “excelente relação” entre Portugal e a UEFA e realçado os recentes eventos organizados em solo nacional — final 4 da Nations League 2018/19, final 8 da Liga dos Campeões 2019/20, final da Liga dos Campeões 2020/21 —, bem como anunciado a intenção de acolher a final da principal prova de clubes feminina em 2025, António Costa disse que o Mundial 2030 pretende “unir, pelo desporto e os seus melhores valores, dois continentes: a Europa e a África”.

Apelando ao “apoio” das 55 federações-membro da UEFA presentes na reunião anual da entidade em Lisboa, o Primeiro-ministro argumentou que “Portugal é um dos países mais seguros e com maior estabilidade política no mundo”.

Depois de António Costa, também Fernando Gomes, presidente da FPF, falou sobre a candidatura ao Mundial 2030, colocando, igualmente, a Ucrânia junto de Marrocos, Portugal e Espanha.