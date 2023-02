Morreu o feiticeiro Amancio Amaro, um dos melhores jogadores espanhóis dos anos 60, campeão da Europa e lenda do Real Madrid

Amancio Amaro, antigo jogador e presidente honorário do Real Madrid, morreu esta terça-feira aos 83 anos de idade, anunciou o clube. Amaro foi ainda figura máxima do primeiro título europeu de Espanha, em 1964, num Euro disputado em casa e em que fez parte do onze do torneio. Na final, os espanhóis derrotaram a URSS por 2-1.

Conhecido por “El Brujo”, o feiticeiro Amaro começou a jogar futebol na sua Corunha natal. Daí partiu para Madrid. Pela seleção espanhola fez 42 jogos e marcou 11 golos. Além do Euro 1964, representou Espanha no Mundial de 1966.

"Foi jogador do Real Madrid de 1962 a 1976, e atual presidente honorário do nosso clube. Ao longo dessas 14 temporadas jogou 471 jogos, marcou 155 golos e tornou-se uma das grandes lendas da nossa equipa", recorda num comunicado o clube presidido por Florentino Pérez.

Com um "Hasta siempre Amancio", o Real Madrid despediu-se de um jogador que chegou ao Santiago Bernabéu em 1962 vindo do Deportivo, com a distinção de ter sido o maior goleador da segunda divisão.

Amancio, que nasceu na Galiza em 1939, venceu com o Real Madrid a sexta Taça da Europa, nove títulos da Liga Espanhola e três Taças de Espanha, além de ter sido "pichichi" (o maior goleador da Liga espanhola em 1969 e 1970.