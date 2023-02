Terramoto na Turquia: Ahmet Eyüp Türkaslan, guarda-redes do Yeni Malatyaspor, encontrado sem vida

Era um dos desportistas que se encontrava desaparecido desde segunda-feira, após o terremoto de 7.7 que abalou o sudeste da Turquia. Mas, ao contrário do caso de Christian Atsu, aqui as notícias não foram boas. O corpo sem vida de Ahmet Eyüp Türkaslan, guarda-redes do Yeni Malatyaspor, foi encontrado esta terça-feira, confirmou o treinador do clube.

“Infelizmente, o nosso Ahmet está morto. Retiraram agora o seu corpo sem vida. Infelizmente não está vivo”, anunciou Yilmaz Vural num programa de televisão local. O Yeni Malatyaspor confirmou também a morte do jogador nas suas redes sociais.

A mulher de Türkaslan foi retirada dos escombros com ferimentos ligeiros e ainda na manhã desta terça-feira apelou por ajuda para resgatar o guardião, de 28 anos. Com passagem por várias equipas turcas da 1.ª divisão, Türkaslan estava no Yeni Malatyaspor, que na temporada passada desceu à 2.ª divisão, desde julho de 2021. Malatya, com cerca de 500 mil habitantes, é uma das cidades mais afetadas pelo abalo da madrugada de segunda-feira.

Outro jogador do Yeni Malatyaspor está ferido no hospital. Baris Basdas saltou de um 2.º andar quando a terra começou a tremer e feriu-se gravemente num pé.

Além de Türkaslan, a imprensa turca dá ainda conta da morte de outro jogador de futebol esta terça-feira. Taner Kahriman era lateral do Kahramanmaras Istiklalspor, equipa de uma das divisões distritais da Turquia. Não resistiu aos ferimentos após ficar sob os escombros das instalações do clube.