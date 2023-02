Ex-FC Porto Christian Atsu resgatado com vida dos escombros após terramoto na Turquia

As boas notícias chegaram na manhã desta terça-feira na Turquia: Christian Atsu, jogador ganês que passou pelo Rio Ave e FC Porto e que representa o Hatayspor, foi retirado dos escombros com vida após várias horas desaparecido, na sequência do terramoto de 7.7 que atingiu o sudeste do país.

“Christian Atsu foi tirado com lesões”, confirmou Mustafa Ozat, porta-voz para a imprensa do Hatayspor, citado por jornais como o “Fanatik” ou o “Hurriyet”. Ozat revelou ainda que o diretor desportivo do clube, Tanet Savut, “lamentavelmente ainda está nos escombros”.

Vários jogadores do Hatayspor foram afetados pelo sismo. Kerim Alici conseguiu sair do edifício onde se encontrava pelos próprios meios. Bertug Yildirim e Burak Oksuz, jogadores, e o tradutor Emre Aslan foram resgatados. No Hatayspor joga o português Rúben Ribeiro, que escapou ileso ao terramoto.

Desaparecido continua Ahmet Eyup Turkaslan, guarda-redes de 28 anos do Yeni Malatyaspor. Do Sivasspor chegam também más notícias: o treinador adjunto da equipa, Ayhan Tenbeloglu, terá perdido mais de 15 familiares no terramoto.

Todas as competições desportivas estão neste momento paradas no país.