Christian Atsu, ex-jogador do FC Porto, dado como desaparecido após o sismo na Turquia

Christian Atsu, extremo ganês de 31 anos que já representou o FC Porto, está a ser dado como desaparecido pela imprensa turca. O jogador do Hatayaspor é um dos dois atletas que terá sido atingido pelo sismo: Onur Ergun, médio de 30 anos, também estará entre as vítimas, assim como Taner Savut, diretor-desportivo do clube, e o tradutor Emre Aslan.

Atsu fez esteve dois anos nos juniores do FC Porto, entre 2009 e 2001, subindo à equipa principal depois de uma época de empréstimo ao Rio Ave.

Em 2012/13 fez 31 jogos e marcou um golo pelos dragões e foi comprado pelo Chelsea, então treinado por José Mourinho. Seria emprestado ao Everton, Bournemouth e Newcastle, mas não chegou a jogar pelos blues de Londres. No domingo, marcou o seu primeiro golo pelo Hatayaspor, onde chegou esta época.