Mykhailo Mudryk é ucraniano, custou €100 milhões e assinou por oito anos e meio (!) com o Chelsea

O internacional ucraniano Mykhailo Mudryk vai representar o Chelsea nos próximos oito anos e meio, após ter sido contratado ao Shakhtar Donetsk, informou este domingo o clube da Liga inglesa de futebol.

“Mykhailo Mudryk finalizou a transferência do Shakhtar Donetsk para o Chelsea depois de acertar os termos pessoais com o clube. O internacional ucraniano, que completou 22 anos no início deste mês, assinou um contrato de oito anos e meio com os ‘blues’ para selar a sua transferência para Stamford Bridge”, comunicou o emblema londrino, na página oficial na Internet.

Os ‘blues’ não revelaram os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa internacional dá conta que a transferência para Inglaterra ronda os 100 milhões de euros (ME).

Em declarações reproduzidas pelo Chelsea, Mudryk fala num “projeto muito aliciante” para esta fase da carreira, após ter competido apenas na Ucrânia.

"Estou muito feliz por assinar pelo Chelsea. Este é um grande clube, num campeonato fantástico e é um projeto muito aliciante para mim nesta fase da minha carreira. Estou animado para conhecer os meus novos companheiros de equipa e ansioso para trabalhar e aprender com [o treinador] Graham Potter e a sua equipa”, manifestou.

No Chelsea, Mykhailo Mudryk, internacional pelo seu país em oito ocasiões, vai partilhar o balneário com o português João Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid até ao final da temporada.

Na presente época, o jovem ucraniano apontou 10 golos e oito assistências em 18 jogos oficiais pelo Shakhtar Donetsk.