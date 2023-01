Um dia após ser contratado, João Félix estreou-se pelo Chelsea, foi expulso com vermelho direto e agora ficará um mês sem poder jogar

O mais estranho de ver foi o último toque na bola que deu em Craven Cottagem, estádio do Fulham. Era difícil e via pelo ar, com força, mas João Félix deixou-a fugir o suficiente para ter de dar uns passos urgentes e dividi-la com Kenny Tate, o lateral direito adversário. Esse apressar de corrida para não perder a bola de vez traiu-o: deslizou na relva e entrou com a sola da chuteira, acabando por tocar na canela do adversário.

O cartão vermelho rapidamente mostrado pelo árbitro deu a João Félix o cabisbaixo com que abandonou o relvado, expulso da sua rápida estreia pelo Chelsea, que confirmara oficialmente a sua contratação, por empréstimo, no dia anterior. Ver, chegar e não vencer foi o lema individual do português no que acabaria por ser a derrota da sua nova equipa.

Com uma primeira parte em que quis e teve bola, tentando agitar as jogadas entre as linhas adversários e pelo centro, João Félix rematou seis vezes e acertou quatro na baliza até a sua estreia pelo Chelsea condenar os blues e jogarem mais de meia hora com menos um futebolista.

A partida que então estava empatada nos golos de Willian e Koulibaly acabaria vencida pelo Fulham, graças a outro de Carlos Vinicius a cruzamento de Andreas Pereira, ligação brasileiro que etiquetou a estreia de João Félix a uma derrota aparecido após a sua expulsão.

E ditam as regras da Premier League que, em casos de cartão vermelho direto, o jogador visado leva com três partidas de suspensão como reprimenda adicional. Como tal e olhando para o calendário, João Félix só poderá voltar a jogar pelo Chelsea a 11 de fevereiro, também num dérbi londrino, na casa do West Ham.