O filme de um divórcio: fim do casamento entre Luis Enrique e federação espanhola começou quando o treinador decidiu fazer diretos no Twitch

Os adeptos espanhóis tinham dois compromissos marcados durante o Mundial 2022. Primeiro, como todos os outros, os jogos da seleção. Nos dias em que não havia jogo, tinham encontro marcado com o selecionador Luis Enrique, que entrava em direto na plataforma de streaming Twitch às 20h de Espanha para responder a qualquer pergunta.

As transmissões foram uma forma de falar sobre as suas decisões, treinos, jogos ou a situação de algum jogador em particular, mas também de interagir com as pessoas sobre outros temas. Os momentos descontraídos foram mais que muitos. Desde a brincadeira sobre o namorado da filha e jogador espanhol Ferrán Torres, em que afirmou que este era a sua extensão na equipa, acrescentando: “[Se não o disser] a minha filha corta-me a cabeça”, até ao momento em que comentou a suposta paixão que a Infanta Leonor tem por Gavi. “Já ouvi as notícias, como gostam de brincar e como gostam de virar tudo de pernas para o ar. A verdade é que não vejo, não", disse em resposta à questão sobre o jogador vir a ser Rei de Espanha.

Olhando para trás, e visto que Espanha foi eliminada nos oitavos de final por Marrocos, talvez sejam os momentos de Luis Enrique na Twitch alguns dos mais memoráveis da caminhada dos nossos vizinhos no Catar. E se os adeptos gostaram e aderiram, a plataforma parece estar na origem da separação entre o treinador e a federação espanhola (RFEF), confirmada pouco dias depois da eliminação.

Segundo informa o site espanhol “Relevo”, os problemas começaram três dias antes do início do torneio, no momento em que o treinador comunicou a decisão de fazer os diretos na plataforma. Ao que parece Enrique não terá pedido opinião à federação e optou por fazer tudo na sua conta pessoal. A nível interno ficou a ideia de que quereria ser ele o centro das atenções, até porque nem as roupas com a identificação da equipa escolheu usar.

As coisas pioraram aos olhos da federação quando esta começou a considerar que a atitude de Enrique era diferente durante os diretos e quando falava com a imprensa. Juntando a tudo isto o fracasso a nível desportivo, foi a receita necessária para tirar o treinador do cargo.

Mas talvez o divórcio não tenha sido o mais amigável e a relação entre as partes tenha acabado por azedar. Também não caiu bem que o ex-jogador de Real Madrid e Barcelona tenha dado uma entrevista a Ibai Llanos, precisamente na Twitch, no dia em que a federação apresentou o novo treinador da seleção espanhola: Luis de la Fuente.

Esta será a primeira vez que uma plataforma digital vê-se envolvida no despedimento de um treinador, mas na verdade o que está em causa são os holofotes. Aqueles que apontaram para Luis Enrique quando decidiu falar diretamente com os adeptos e os que a federação não viu apontados na sua direção.