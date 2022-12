Depois de perder a final, França perde (aparentemente) uma das suas estrelas: mensagem de Benzema parece anunciar o adeus à seleção

Foi provavelmente a maior ausência do Mundial 2022. Depois de uma época que o levou à conquista da Bola de Ouro, todos os adeptos esperavam pela oportunidade de ver o melhor jogador do mundo em ação no torneio, mas uma lesão afastou Karim Benzema dos relvados. Ainda assim, o selecionador francês optou por não substituí-lo no plantel e manter o seu lugar livre para um eventual regresso. Antes da final ainda se falou nessa possibilidade, mas Benzema acabou por não se juntar à equipa e a França perdeu o jogo contra a Argentina nos penáltis.

Confirmando a teoria de que um azar nunca vem só, menos de 24 horas depois de perder a final, a seleção francesa parece perder uma das suas maiores estrelas. Numa mensagem algo enigmática, Benzema anunciou esta segunda-feira, através das redes sociais, o que parece ser a sua retirada da equipa nacional.

“Esforcei-me e errei para estar onde estou hoje e estou orgulhoso disso”, escreveu o jogador. “Eu escrevi a minha história e a nossa está a chegar ao fim”, disse depois, no que parece ser um adeus. A acompanhar o texto, surge uma fotografia de Benzema com o equipamento francês vestido.

Antes mesmo da final do torneio e do anúncio da sua retirada, já se falava de um possível desentendimento entre o jogador e o selecionador Didier Deschamps. Não só Benzema acabou por não jogar a final, como também não esteve presente no Catar para receber a medalha, ou eventualmente a taça caso a França tivesse vencido. O jogador tinha autorização do Real Madrid para fazer a viagem e assistir à partida.

Ao longo da sua carreira apareceu inúmeras vezes quando o clube espanhol precisou de alguém para desequilibrar a balança a seu favor, mas o percurso na seleção acabou por ficar marcado por ausências em momentos chave. No Euro 2016, que Portugal venceu contra a França, e nos Mundiais de 2018 e de 2022 os adeptos não contaram com o talento do francês, fosse por opção ou por lesão.

Benzema diz adeus ao fim de 97 internacionalizações. Durante essas partidas marcou 37 golos e venceu um título, a Liga das Nações de 2021.