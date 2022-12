Eden Hazard diz adeus à seleção da Bélgica: “A sucessão está pronta. Vou ter saudades vossas”

Depois de um Mundial pautado pelos maus resultados e pelos conflitos entre jogadores para o lado da Bélgica, Eden Hazard tomou a decisão de não voltar a competir pela seleção, mantendo-se apenas no futebol entre clubes. A equipa belga foi eliminada na fase de grupos, onde perdeu contra Marrocos e empatou com a Croácia. Hazard, uma das principais figuras da seleção, terminou o torneio sem marcar.

“Hoje viro uma página”, anunciou no Instagram. “Obrigado pelo vosso amor. Obrigado pelo vosso apoio inigualável. Obrigado por toda esta felicidade partilhada desde 2008”.

Hazard fez a sua estreia internacional em 2008 e marcou 33 vezes em 126 jogos pela seleção. No Mundial de 2018 foi um dos que ajudou a Bélgica a chegar às meias-finais, perdida para a França, que viria a tornar-se a campeã do mundo. Esteve também no 11 inicial que no Euro 2020 eliminou Portugal nos ‘oitavos’. A Bélgica caiu nos quartos de final novamente contra a equipa que viria a vencer o torneio, a Itália.

“Decidi pôr um fim à minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou ter saudades vossas”, concluiu o jogador.

O jogador belga é já a segunda baixa depois do Mundial 2022. O treinador Roberto Martinez também deixou o cargo depois de ver a equipa segunda classificada no ranking mundial cair na fase de grupos. O jornal belga "Het Laatste Nieuws" avançou que Hazard já tinha discutido a intenção de se retirar da seleção nacional com os seus companheiros de equipa logo a seguir ao último jogo no Mundial.

O jogador está há muito num período menos positivo no Real Madrid. Dos 21 jogos que o clube espanhol disputou desde que a época começou, Hazard esteve em seis, marcou um golo e fez uma assistência. A possível venda do jogador já é tema no país vizinho.

O próprio mostra-se também com plena noção de que não está na sua melhor forma. Em entrevista ao jornal “L'Équipe”, Hazard confessou que o seu melhor futebol ficou em 2018.

“Para ser honesto, já não tenho esse nível de 2018. Eu não o demonstro, mas sofri demasiado, mental e fisicamente. Não tenho vergonha de o dizer. Em 2018, era talvez um dos dez melhores jogadores do Mundo. Se vou voltar a ser? Não me parece, mas se o meu corpo o permitir, ainda vou conseguir fazer grandes coisas”, disse.

Ainda assim, no momento em que anunciou a sua retirada da seleção os seus colegas fizeram questão de lhe mostrar apoio. "Lendário, obrigado por tudo", escreveu Michy Batshuayi na publicação do jogador. “Lenda” foi também a palavra escolhida por Vinicius Jr., que joga consigo no Real Madrid. Thibaut Courtois, colega no clube e seleção, optou pelos emojis e deixou um coração e uma cara triste. Kevin de Bruyne, no Twitter, deixou duas fotos de ambos, uma antiga e outra da atualidade, com a mensagem: “Que viagem. Parabéns, capi. Vamos sentir a tua falta”.