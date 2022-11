Manchester United reage à entrevista de Ronaldo: “O clube considerará a sua resposta depois de todos os factos serem apurados”

Numa entrevista à TalkTV, publicada pelo jornal britânico “The Sun” no passado domingo, Cristiano Ronaldo disse, como já tinha avisado que faria, tudo aquilo que deixou por dizer durante a última janela de transferências. Foi desde as críticas ao treinador Erik ten Hag, por quem diz não ter respeito, até às críticas ao próprio Manchester United, que considera ter feito “zero progressos” desde que Sir Alex Ferguson se reformou em 2013.

O clube optou por não responder às declarações do português no mesmo dia de forma a não desviar as atenções da vitória da equipa por 2-1 frente ao Fulham. Mas, esta segunda-feira, foi emitido um comunicado.

“O Manchester United regista a cobertura mediática relativa a uma entrevista de Cristiano Ronaldo. O clube considerará a sua resposta depois de os factos completos terem sido apurados. O nosso foco continua a ser a preparação para a segunda metade da época e a continuação da dinâmica, crença e união que está a ser construída entre os jogadores, o treinador, o pessoal e os adeptos”, lê-se no documento publicado no site do clube.

A imprensa britânica avança que, ainda esta segunda-feira, Ten Hag, o diretor executivo do United, Richard Arnold, e o diretor para o futebol, John Murtough, se vão reunir com Joel Glazer, o co-presidente e proprietário do clube, para decidir qual será o próximo passo do clube em relação à postura assumida pelo jogador. A pressão estará agora do lado deste grupo, que terá também que ter em conta a reação dos adeptos, que não gostaram de muitas das declarações do português.

Segundo fontes citadas pelo “The Telegraph”, caso a decisão passe pela não continuidade do português no clube, “não haverá lágrimas” por parte de outros jogadores do United, uma vez que esta entrevista chega para desestabilizar o plantel, que aos poucos tem mostrado a união que não teve na época passada. Outra fonte garante que o balneário "não permitiu que as birras de Ronaldo os distraíssem".

Com o Mundial pelo meio, o Manchester United só volta a jogar na semana antes do Natal. Até que o mercado de transferências volte a estar aberto, a equipa tem três jogos para disputar. Ronaldo falhou os últimos dois jogos, contra o Aston Villa e Fulham, depois de avisar o clube que estava doente. O próximo passo do jogador é ao serviço de Portugal, no Catar, fica por saber qual será o próximo passo do clube de Manchester.