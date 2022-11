Da solidez defensiva à construção a três: como Abel Ferreira ampliou o domínio no Palmeiras

Não falta mais nada para Abel Ferreira no futebol brasileiro. Com a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, confirmada nesta quarta-feira, o treinador tem quase todos os títulos mais importantes a nível nacional e mundial em sua passagem pelo país.

A taça foi confirmada antes mesmo da equipa entrar em campo: com a derrota do Internacional, o Palmeiras manteve os dez pontos de vantagem dos nove em disputa no campeonato. É um dado que comprova que a identidade do Palmeiras neste ano foi a solidez. A equipe somou apenas cinco derrotas na temporada, sendo apenas duas no torneio nacional.

O ano de 2022 apresentava vários desafios para Abel. O primeiro deles era manter o nível de conquistas apresentado no ano anterior. Outro era continuar o desenvolvimento do modelo de jogo com uma reformulação que mandou embora alguns dos jogadores mais experientes do elenco, como Felipe Melo.