Pep Guardiola está preocupado com as férias de Haaland em Marbelha e espera que o norueguês não abuse da comida e da bebida

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, está preocupado com o rendimento pós-Mundial dos seus jogadores que não estarão presentes no torneio disputado entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Será uma oportunidade para que tirem férias e descansem um pouco. A situação que mais arrelia o catalão é a de Erling Haaland, o goleador norueguês.

Haaland tem casa em Marbelha, no sul de Espanha. Sobre as férias de um dos seus elementos chave, o técnico do clube azul claro disse: “Haaland vai seguramente estar em Marbelha e na Noruega. A forma que mostrará na segunda metade da época depende de como se comportará em Marbelha”.

“Jogará golfe, com sorte não comerá nem beberá demasiado e regressará em boa forma para a segunda metade da liga”, prosseguiu Guardiola, conhecedor do facto de o norueguês ser muito cuidadoso com o físico. “Cuida perfeitamente do seu corpo”, afirmou o treinador, elogiando “a ética de trabalho de Haaland”.

De facto, o técnico espanhol é o primeiro a reconhecer que a forma de trabalhar do jovem avançado o surpreendeu: “É um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora. (…) Não sabia que ele se movia tão bem em espaços pequenos”.

A verdade, lembra o jornal “Marca”, é que Haaland passou as últimas férias de verão em Marbelha e não correu muito mal. Tem 22 golos marcados nas primeiras 15 partidas com a camisola do Manchester City. Guardiola reconhece-o: “Sabia que era alguém para grandes transições e que, em sprints de 30 ou 40 metros, era imparável. Marcou muitos golos porque se mexe muito bem. É muito inteligente nos momentos certos”.

O antigo treinador de Barcelona e Bayern de Munique não escondeu que também está preocupado com os atletas que vão ao Catar. Um Mundial a meio da época pode ter consequências inesperadas. “É a primeira vez nas nossas vidas que isso acontece, pelo que não sabemos como os jogadores regressarão. Se tiveres seis jogadores que sejam campeões do mundo, será muito positivo. Outros podem estar deprimidos. Os rapazes eliminados poderiam ter mais férias”, analisou Guardiola, que concluiu: “Veremos como se sentem quando regressarem”.

Tal como outros treinadores, Pep Guardiola foi muito crítico do calendário da Premier League esta época: “É incrível. Já viram quantos jogadores perderão o Mundial por causa deste calendário louco?”. Um deles, sabemos já, será Diogo Jota, português do Liverpool, que se lesionou na coxa.