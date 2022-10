Ten Hag confirma que Ronaldo recusou entrar em campo contra o Tottenham: “Como equipa temos padrões e valores. Tem de haver consequências”

A imagem, dizendo pouco, dizia muito: ainda antes do relógio bater os 90 minutos, Cristiano Ronaldo saía do relvado de Old Trafford em passo apressado, aparentemente alheado das bancadas, que iam festejando o triunfo iminente contra o Tottenham, para a Premier League, na quarta-feira.

O português mal terá parado no balneário. Arrumou os seus pertences e saiu do estádio, sem se reunir com os colegas na celebração de uma importante vitória. Erik ten Hag, treinador do United, escusou-se então a comentar o sucedido, explicou que no dia seguinte pensaria em Ronaldo e horas depois o português seria mesmo castigado: não vai estar nos convocados para o importante jogo com o Chelsea no sábado, com o Manchester United a confirmar isso mesmo num comunicado de quatro linhas, lacónico, pouco dado a explicações e ao mesmo tempo muito explícito. “O resto da equipa está focada a preparar o próximo jogo”, pode ler-se.

E a palavra-chave aqui é mesmo “equipa”. Horas depois de saber que havia sido afastado, Cristiano Ronaldo deixou nas redes uma espécie de ato de contrição, reafirmando o seu profissionalismo e união com o United, dando mão à palmatória quando assume que “às vezes o calor do momento leva a melhor”, sem no entanto assumir cabalmente o erro.

Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chelsea, Erik ten Hag foi previsivelmente bombardeado com perguntas sobre a polémica. E foi taxativo: há um grupo e os comportamentos que se desviem dessa ideia coletiva levam a consequências.

Martin Rickett - PA Images

O neerlandês começou por confirmar aquilo que já se ouvia desde Inglaterra na véspera: Cristiano Ronaldo recusou entrar em campo nos minutos finais do jogo com o Tottenham e depois dessa recusa saiu do estádio. “Tem de haver consequências. É importante para a atitude e para a mentalidade do grupo”, sublinhou o técnico, que diz que o castigo trará “uma reflexão” são só para o português como para todos. Que é como quem diz: não há ninguém maior do que um clube.

Ainda na pré-temporada, Cristiano Ronaldo foi um dos jogadores do Manchester United que saiu do estádio a meio de um encontro de preparação com o Rayo Vallecano. Ten Hag não escondeu na altura que não gostou do comportamento dos seus jogadores, mas não houve castigos. Mas não há lugar para reincidências.

“A primeira vez, com o Rayo, não foi aceitável mas ele não foi o único. À segunda vez tem de haver consequências. O futebol é um desporto de equipa e há que respeitar os padrões”, continuou o antigo treinador do Ajax. “Como equipa temos padrões e valores. Como treinador, sou responsável por essa cultura”, atirou ainda, sublinhando que a equipa vai “sentir falta de Ronaldo” em Stamford Bridge, mas que a decisão dele próprio e do clube “é importante para a mentalidade do grupo”.

A treinar sozinho

Apesar dos desencontros que se vão sucedendo desde que Cristiano Ronaldo falhou as primeiras semanas de pré-época, tendo depois tentado uma saída do United, Erik ten Hag sublinhou que o avançado de 37 anos continua a ser “parte importante da equipa”.

De acordo com a imprensa britânica, Cristiano Ronaldo chegou esta sexta-feira às 8h30 a Carrington, centro de treinos dos red devils, e terá trabalhado afastado da equipa principal, que prepara a visita a Londres. Questionado pelo “Daily Mail” sobre a possibilidade do português ser multado em duas semanas de salário, a norma em Inglaterra em caso de indisciplina, o Manchester United não respondeu.