João Félix está chateado com Diego Simeone e quer sair do Atlético já em janeiro. Em Madrid fala-se em bullying

João Félix não está feliz no Atlético de Madrid e isso dever-se-á ao azedar da relação com o treinador Diego Simeone. O internacional português formado no Benfica estará, segundo o jornal “A Bola”, à espera do mercado de inverno para forçar a saída da capital espanhola. À espreita estarão clubes como Bayern Munique, Manchester United e City, Liverpool ou Barcelona, adianta o diário desportivo.

O avançado de 22 anos terá reforçado a indignação no jogo de quarta-feira passada, com o Club Brugge, a contar para a Liga dos Campeões, depois de ter sido mandado aquecer três vezes, na segunda parte, para acabar por não ser utilizado. Isto quando o resultado estava 0-0. O português não escondeu a insatisfação.

Questionado sobre a reação de Félix, o argentino respondeu ao canal TNT: “O melhor é perguntar-lhe o que se passa. Não posso falar por alguém que está chateado. Seria bom perguntarem-lhe por que está chateado”. Talvez o facto de ter perdido o estatuto e estar agora atrás dos companheiros Griezmann, Morata, Correa e Matheus Cunha seja motivo válido.

Tudo terá começado, no entanto, em 2021, logo após o clube de Madrid se ter sagrado campeão da liga espanhola. De acordo com o jornal português, o viseense jogou meio ano lesionado e não terá sentido o esforço reconhecido pelo técnico. Depois de um início complicado nos colchoneros, em 2019, Félix acabou por ser fulcral na conquista desse título tão desejado, justificando, de certa forma, o investimento de 126 milhões de euros.

Na época passada, João Félix entrou em campo já o campeonato decorria, mas foi a tempo de garantir a titularidade em 22 dos 35 jogos e marcar 10 golos, mesmo com a concorrência de Luís Suárez ou Griezmann. Diz “A Bola” que, no fim da temporada, quis sair e o pedido foi-lhe negado. Os mesmos clubes que agora rondam o Metropolitano estariam já disponíveis para abrir as portas ao ex-Benfica.

No treino de quinta-feira, uma imagem saltou à vista e foi, claro, amplamente divulgada nas redes sociais: Félix marca um golo e festeja com o dedo à frente dos lábios, a mandar calar alguém. O avançado acabaria por tentar pôr água na fervura, recorrendo ao Twitter – “Agora já não se pode competir no treino” –, mas Simeone acrescentou combustível à fogueira que ambos alimentam.

Do lado das bancadas, o Atlético parece estar mais com João Félix do que com o treinador. Simeone foi assobiado no jogo com o FC Porto, quando substituiu o português, aos 71 minutos, por Correa, numa altura em que a partida se encontrava empatada a zero.

De acordo com “A Bola”, que cita uma fonte ligada ao Atlético de Madrid, existe uma situação de verdadeiro bullying da parte de Simeone. A mesma fonte terá informado os responsáveis do clube. Ainda que haja intervenção da direção vermelha, branca e azul, parece difícil que o resultado seja outro que não a saída do jogador.