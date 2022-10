Em 2019, Griezmann foi do Atlético Madrid para o Barcelona por €120 milhões e agora faz o caminho inverso. Por €20 milhões

O avançado do Atlético Madrid, Antoine Griezmann, estava emprestado pelo Barcelona ao seu antigo clube. A gestão das suas entradas em jogo provocou alguma polémica, uma vez que o técnico Diego Simeone apenas o colocava em campo aos 60 minutos, para evitar o pagamento de uma cláusula presente no acordo de empréstimo com o clube catalão, que faria com que o emblema de Madrid tivesse de pagar 40 milhões de euros pelo regresso em definitivo do francês.

Para acabar com a polémica, o presidente do Barcelona levou o caso do internacional francês à assembleia-geral do clube. Joan Laporta revelou aos associados que Griezmann já não é do Barça, tendo sido vendido ao clube do qual tinha saído para integrar o plantel dos blaugrana.

Os números do negócio impressionam pela aparente desvalorização de um jogador que, até há poucos anos, era considerado um dos melhores do mundo. Griezmann foi contratado pelo Barcelona, em 2019, por 120 milhões de euros. Em 2021, foi emprestado aos colchoneros. Agora, o Atlético Madrid terá pago “apenas” 20 milhões para ter de volta o avançado a título definitivo, sendo que, caso o internacional por França seja vendido, os colchoneros terão de pagar mais 20 milhões ao Barça.

Joan Laporta explicou as motivações do negócio: “Se o Griezmann regressasse ao Barcelona, iria ter um salário de 36 milhões de euros. Uma tragédia do ponto de vista financeiro. Evitamos esse risco e também um eventual problema com La Liga devido ao fair-play financeiro. Foi bem vendido”.