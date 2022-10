A curiosa dieta de Erling Haaland: come coração e fígado de vaca e bebe apenas água filtrada por ele próprio

Chama-se “Haaland: A Grande Decisão” e é um documentário norueguês que se foca na forma física do avançado do Manchester City, de 22 anos. Enquanto os tabloides ingleses estranham a alimentação do jogador, comparando-o a Hannibal Lecter, a personagem dos livros de Thomas Harris e dos filmes e série baseados em “O Silêncio dos Inocentes”, Haaland exibe a boa forma e explica porque come iguarias como coração e fígado de vaca.

Recém-chegado a Manchester, o internacional norueguês leva 20 golos marcados em apenas 12 jogos. Ao observarmos as fotos que publica nas redes sociais, exibindo uma forma invejável, é inevitável a comparação com outro craque, uns anos mais velho, e que vive na mesma cidade: Cristiano Ronaldo. O português sempre mostrou ter muito cuidado com o que ingere e Haaland segue-lhe o exemplo.

“Vocês não comem isto, mas eu preocupo-me com o meu corpo. Penso que ingerir comida de qualidade, comida que seja o mais caseira possível, é o mais importante”, explica Erling, a dado momento, prosseguindo: “As pessoas dizem que comer carne é mau. A carne que comes no McDonald’s ou a da vaca que ali está, a comer erva? Eu como o coração e o fígado”.

Ambas as partes do bovino são pouco comuns na alimentação inglesa, embora por cá sejam mais vulgares. Tanto o coração como o fígado estão entre os chamados “super alimentos”, por serem ricos em ferro, fósforo, vitamina B ou magnésio.

Quanto a beber, só água e filtrada pelo próprio Haaland. “Penso que isso traz muitos benefícios para o bem-estar do meu corpo”, explica o possante futebolista do Manchester City e da seleção norueguesa.

Já em maio deste ano o jornal “The Sun” se tinha focado na alimentação de Erling. Na altura, o tabloide explicava como o escandinavo dividia a dose diária de alimentos em seis refeições. Aparentemente, o ex-Manchester United Patrice Evra terá contado a Haaland uma história sobre um almoço com Cristiano Ronaldo, em que o português terá comido apenas peixe. O facto terá inspirado o jogador do City, ex-Borussia Dortmund.

No entanto, de acordo com algumas publicações feitas nas redes sociais, o goleador nórdico não resiste a alguns deslizes ocasionais. Natural de Bryne, Haaland visita a terra natal sempre que pode e tira a barriga de misérias. "Gosto muito de kebab. Adoro”, admitiu o próprio, fazendo questão de acrescentar: “Isso não quer dizer que eu o coma sempre. Como-o algumas vezes por ano, quando estou na minha cidade”. Também a comida chinesa é obrigatória na mesa de Haaland quando visita Bryne.

Tal como Ronaldo, o norueguês tem o seu próprio cozinheiro. O jornal inglês adianta que Erling chega a ingerir 4.000 calorias por dia. No entanto, isso não choca os colegas de profissão. O seu companheiro de seleção, Josh King, chegou a comparar Haaland a um “urso”, por causa do seu apetite insaciável. “Nunca vi ninguém comer tanto”, disse o jogador do Watford numa entrevista ao canal do YouTube Cycling GK.