Treinador do Manchester United disposto a deixar Cristiano Ronaldo sair em janeiro

O jornal inglês “Telegraph” revela, esta terça-feira, que pode estar próxima a saída efetiva de Cristiano Ronaldo do Manchester United. O capitão de Portugal estará à espera da janela de mercado de janeiro para saltar fora da carruagem que, ainda no passado domingo. descarrilou de forma aparatosa frente aos eternos rivais do City.

Caso uma proposta aceitável apareça na secretária de Erik ten Hag, o neerlandês não deve insistir na ideia de que Ronaldo é imprescindível. A mesma notícia foi também avançada, mais tarde, pela “ESPN”. Esta semana, o clube foi acusado pelo seu antigo capitão de equipa, Roy Keane, de “desrespeito” para com CR7. O antigo internacional irlandês, que partilhou o balneário com Cristiano, ridicularizou as declarações do técnico Ten Hag após o dérbi de Manchester - o português não saiu do banco, apesar de o United ter perdido 6-3. Ten Hag alegou “respeito pela grande carreira” de Ronaldo para não o ter posto a jogar.

Mais frustrado do que nunca, Cristiano Ronaldo viu a equipa fazer má figura e regressaram à praça pública os fantasmas do verão passado. Está ainda bem presente a ideia de que o português quer jogar num clube que dispute a Liga dos Campeões. Escreve o “Telegraph” que a única proposta concreta chegou dos sauditas do Al Hilal.

Para CR7 será importante mostrar-se em grande nos próximos meses, ao serviço dos red devils, mas não só. Apesar da má imagem deixada pela seleção portuguesa frente a Espanha, perdendo o acesso à final four da Liga das Nações, será fulcral para Ronaldo brilhar no Mundial do Catar, em novembro. Até agora, esta época, Cristiano teve apenas um jogo a titular na Premier League, e logo na humilhante derrota por 4-0 frente ao Brentford. Desde aí, jogou um total de 80 minutos na competição.

O Manchester United tem vários jogadores a terminar o contrato no próximo verão, mas com a possibilidade de extensão até 2024. É o caso de Cristiano Ronaldo, mas também de Diogo Dalot.