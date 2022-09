Cristiano Ronaldo é acusado de conduta imprópria pela federação inglesa por ter atirado ao chão o telemóvel de um adepto

Cristiano Ronaldo foi acusado de conduta imprópria pela Football Association (FA) por ter atirado ao chão o telefone de um jovem adepto na sequência da derrota do Manchester United frente ao Everton, na época passada. No jogo a contar para a 32.ª jornada, o português não fez qualquer golo e ainda sofreu uma entrada mais dura.

Logo após o incidente, o capitão da seleção apressou-se a fazer um pedido de desculpas público, através das suas redes sociais.

"Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como o que estamos a enfrentar. No entanto, temos sempre de ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo a todos os jovens que amam este desporto tão bonito. Gostaria de pedir desculpa pela minha explosão e, se possível, gostaria de convidar este adepto a assistir a um jogo em Old Trafford como sinal de fair-play e desportivismo”, lê-se. O convite acabou por ser recusado pela mãe do adepto.

Na altura, a polícia também abriu uma investigação, que terminou em agosto. Depois de ser interrogado, Ronaldo recebeu uma advertência condicional e o assunto ficou por ali. Até agora.

"Cristiano Ronaldo foi acusado de violação da Regra E3 da FA por um incidente que teve lugar após o jogo do Manchester United contra o Everton na Premier League, no sábado, 9 de Abril de 2022", lê-se no comunicado da FA. "Alega-se que a conduta do avançado após o apito final foi imprópria e/ou violenta".

Quem já reagiu a este comunicado foi o Manchester United: "Registamos o anúncio da FA em relação a Cristiano Ronaldo. Vamos apoiar o jogador na sua resposta à acusação".

O incidente de há cinco meses foi publicado nas redes sociais e partilhado em todo o mundo. Nas imagens de vídeo vê-se Ronaldo a dar uma palmada no telefone enquanto caminhava pelo túnel. Mas segundo a mãe do adepto, o jovem ficou com a mão magoada.